Сын Солодухи попал в жуткое ДТП
- 7.12.2024, 4:44
Авария произошла около Орши.
Александр Солодуха-младший опубликовал в соцсетях фото перевернутого красного Renault Sandero, рядом с которым валяется букет в розово-зеленой обертке.
Сын Солодухи уточнил, что остался жив, хотя машина перевернулась 3-5 раз. Как стало известно «Нашай Ніве», авария произошла около Орши, а причиной того, что авто вылетело с трассы, стала скользкая дорога.
Отметим, что именно в Орше 6-7 декабря проходит «Марафон единства» — агитационная кампания в поддержку диктатуры Александра Лукашенко под видом развлекательных мероприятий, которую проводит невестка Лукашенко Анна за деньги из государственного бюджета.
Александр Солодуха-младший — один из старших сыновей заслуженного артиста Беларуси (в первом браке у Солодухи-старшего родились близнецы, одного из которых назвали в честь папы). Периодически оба Александра поют вместе.