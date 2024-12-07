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Сын Солодухи попал в жуткое ДТП

  • 7.12.2024, 4:44
Сын Солодухи попал в жуткое ДТП

Авария произошла около Орши.

Александр Солодуха-младший опубликовал в соцсетях фото перевернутого красного Renault Sandero, рядом с которым валяется букет в розово-зеленой обертке.

Сын Солодухи уточнил, что остался жив, хотя машина перевернулась 3-5 раз. Как стало известно «Нашай Ніве», авария произошла около Орши, а причиной того, что авто вылетело с трассы, стала скользкая дорога.

Отметим, что именно в Орше 6-7 декабря проходит «Марафон единства» — агитационная кампания в поддержку диктатуры Александра Лукашенко под видом развлекательных мероприятий, которую проводит невестка Лукашенко Анна за деньги из государственного бюджета.

Александр Солодуха-младший — один из старших сыновей заслуженного артиста Беларуси (в первом браке у Солодухи-старшего родились близнецы, одного из которых назвали в честь папы). Периодически оба Александра поют вместе.

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