Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии на фоне наступления повстанцев 7.12.2024, 9:23

6,684

Решение одного из ключевых союзников Дамаска ознаменовало «значительный поворот» для Асада.

Иран приступил к эвакуации своего военного командования и персонала из Сирии. Такие действия одного из ключевых союзников Дамаска Тегерана могут говорить о невозможности помочь диктатору Башару Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев.

Об этом сообщает The New York Times.

О начале вывоза иранских военных и членов персонала из Сирии американским СМИ рассказали региональные чиновники и три иранских чиновника.

Отмечается, что уже были эвакуированы в соседние Ирак и Ливан старшие командиры сил «Кудс», которые являются одной из пяти внешних ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранские официальные лица и региональные чиновники рассказали журналистам, что эвакуировали персонал гвардейцев, часть иранского дипломатического персонала, их семьи и иранских гражданских лиц.

«Иранцы начали покидать Сирию в пятницу утром, сообщили официальные лица на условиях анонимности для обсуждения деликатного вопроса», - пишет NYT.

Сообщается об эвакуации в посольстве Ирана в Дамаске и на базах КСИР.

Часть подлежащих эвакуации перемещают самолетами в Тегеран, а другие отправляются наземными путями в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

По словам иранского аналитика Мехди Рахмати, консультирующего официальных лиц по региональной стратегии, Тегеран «начинает эвакуировать свои силы и военный персонал, потому что мы не можем воевать как совещательные и вспомогательные силы, если сирийская армия сама не хочет воевать».

«Суть состоит в том, что Иран понял, что он не может сейчас справиться с ситуацией в Сирии с помощью какой-либо военной операции, и этот вариант не рассматривается», - добавил он в разговоре с представителями СМИ.

Американская пресса обращает внимание, что приказ об эвакуации ознаменовал «значительный поворот» для Асада, правительство которого Иран поддерживал в течение 13-летней гражданской войны в Сирии, и для самого Тегерана, который использовал Сирию как ключевой путь для поставки оружия боевикам «Хезболлы» в Ливане.

Иранские силы в Сирии

Иран, как и другой основной союзный режим Асада Россия, долгое время посылал в Сирию советников и командиров на базы и на передовую, Тегеран также поддерживал различные вооруженные группировки в этой стране.

Также Тегеран развернул «десятки тысяч» бойцов, включая иранцев, афганцев и пакистанских шиитов, чтобы защитить правительство Асада и отвоевать территории от джихадистов «Исламского государства» в разгар гражданской войны в стране.

Некоторые из иранских сил, например афганская бригада «Фатемиюн», остались в Сирии на военных базах, которыми руководит Иран.

6 декабря ее также перебросили в Дамаск и Латакию, которые считаются оплотом асадовских сил, сообщили американским журналистам иранские официальные лица.

Бегство иранских генералов

На фоне масштабного наступления повстанцев в Сирии, которые чуть больше чем за неделю смогли взять под контроль такие крупные города, как Алеппо и Хама, определенную территорию в четырех провинциях и направляются на Дамаск, два старших генерала иранских сил «Кудс» уже бежали в Ирак.

Как передает NYT, эти иранские военные генералы ранее были направлены для консультирования сирийской армии и эвакуировались после того, как повстанцы захватили Хомс и Дейр-эз-Зур в пятницу.

Тегеран наблюдает за Сирией «на грани коллапса»

«Сирия находится на грани коллапса, и мы спокойно наблюдаем за этим», - написал в соцсети 6 декабря член иранского парламента Ахмад Надери.

Он добавил, что если Дамаск упадет, Иран также потеряет свою власть в Ираке и Ливане.

Вчера лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Ша» Абу Мохаммад аль-Джолани заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также «строительство новой Сирии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com