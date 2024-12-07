Футболист сборной посоветовал коллегам по цеху уезжать из Беларуси 3 7.12.2024, 9:30

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По его словам, белорусский чемпионат слабеет с каждым годом.

Он критически оценил уровень белорусского чемпионата.

Валерий Громыко, который выступает за «Кайрат» из Казахстана, критически оценил уровень белорусского чемпионата. Футболиста цитирует football.by.

«Из нашего чемпионата в принципе советую уезжать. Нужно быть честным: с каждым годом он все слабеет, сильные исполнители уезжают. Сказывается лимит на зарплаты, люди уезжают туда, где предлагают больше. Из-за этого клубам приходится в большей степени доверять молодежи. Конечно, через это надо просто пройти — необходимо время. Но другого шанса у футболиста может не быть. Так что, если он хочет расти, надо соглашаться — и на РПЛ (российская Премьер-лига. — Прим.), если зовут, и на ФНЛ (Футбольная национальная лига — второй по силе российский чемпионат. — Прим.)», — сказал Громыко.

27-летний полузащитник сейчас играет за клуб «Кайрат», который в 2024 году стал чемпионом Казахстана. Валерий вызывается и в сборную Беларуси. В 21 матче на его счету два гола. В минувшем розыгрыше Лиги наций, где наша команда финишировала третьей в своей группе, Громыко забил в матче с Люксембургом.

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