В столице Адыгеи прогремели мощные взрывы

В столице Адыгеи прогремели мощные взрывы4
- 7.12.2024, 9:37
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Они были слышны в районе местного аэродрома.
В столице Адыгейской автономной области РФ городе Майкоп в ночь на 7 декабря прогремели несколько взрывов. Они были слышны, в частности, в районе местного аэродрома.
Об этом сообщает Сharter97.org ссылкой на российское издание Astra и Telegram-каналы.
О взрывах в Майкопе российские медиа стали писать после двух часов ночи по местному времени.
При этом сначала российские Telegram-каналы указывали, что причиной инцидента будто бы могли быть взрывы газовых баллонов.
Однако позже в сети появились сообщения о работе сил и средств противовоздушной обороны в столице Республики Адыгея.
По данным Telegram-канала SHOT, жители Майкопа слышали «минимум два мощных взрыва», и произошло это в районе местного аэродрома.
«Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась, официальной информации пока не было», - добавляют российские СМИ.
Как уточняет издание Astra, после взрывов местные жители видели столб дыма в микрорайоне Черемушки.
Кроме того, в сети были обнародованы кадры с «бавовной» в Майкопе.
В Республике Адыгея расположена российская авиабаза «Ханская» - в 3 км восточнее станицы Ханская, и в 6 км северо-западнее города Майкоп.
По открытым данным, аэродром «Ханская» способен принимать, среди прочего, самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18, а также вертолеты всех типов.
На аэродроме базируется военная авиация - 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база, на оснащении которой есть самолеты Л-39 и МиГ-23.
Добавим, близ Майкопа действовал еще один аэропорт «Майкоп».
Расстояние от Майкопа до линии столкновения в Украине, то есть до свободной от российских оккупантов части территории страны, составляет примерно 440 км.