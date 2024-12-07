«Отдельные личности обнаглели вкрай» 2 7.12.2024, 9:49

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Одного из подчиненных главы БООР Шуневича судили за взятки и злоупотребления.

Член Беларусского общества охотников и рыболовов (БООР), которое возглавляет бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич, нередко нарушают правила и законы. Причем как раз те, которые касаются охоты и рыбалки. Дело может дойти даже до уголовной статьи — именно так закончилась охота для директора столинского подразделения этого объединения. Об этом «Зеркалу» стало известно из письма прокуратуры в «совмин».

Мы уже рассказывали подробно о том, чем именно была недовольна прокуратура, когда провела проверку в июне 2023 года. Заместитель Генпрокурора в письме в «совмин» тогда указал, что работники учреждений БООР в 2022 году допустили 113 нарушений правил ведения охотничьего хозяйства. Причем по пяти случаям возбудили уголовные дела.

Одним из таких дел стало обвинение бывшего директора Столинской районной организационной структуры Беларусской организации охотников и рыболовов (РОС БООР) в незаконной добыче лосей. Как сказано в документе, животных было три. Других подробностей зампрокурора не привел.

Неправильно оформленные документы и свежие следы крови

Нам удалось найти больше информации. О незаконной охоте на лосей в столинском районе прокуратура писала и в 2023 году — примерное время, место и количество убитых животных совпадают. Также на то, что речь идет об одном и том же случае, указывает и предъявленное обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Причем уголовное дело завели на четверых жителей Столинского района, глава местной ячейки БООР был одним из них.

По информации следствия, все случилось 25 января 2022 года. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира в тот день остановили автомобиль, в котором ехали охотники. Выяснилось, что одно из двух разрешений на охоту и талон на транспортировку охотничьего трофея были оформлены неправильно. В прицепе заметили свежие следы крови, которые охотники не смогли толком объяснить. Позже сотрудники инспекции нашли двух застреленных лосей в фермерском хозяйстве, которой принадлежало одному из охотников. Еще одно мертвое животное обнаружили в охотничьих угодьях в так называемой зоне покоя, где охота запрещена.

После этого началось расследование. Как пишет прокуратура, оно осложнялось «противодействием со стороны обвиняемых». Так как охотники были хорошо знакомы, они, «пытаясь ввести правоохранителей в заблуждение», рассказывали разные варианты историй. Но следствие все же разобралось, как было дело.

«Получал прибыль с незаконного убийства животных»

Четверо жителей Столинского района охотились на лосей недалеко от деревни Стахово. Но законно добыли только одно животное, двух других застрелили в зоне покоя. Но 42-летний руководитель охоты, чтобы расположить к себе остальных, оформил незаконно отстреленных в запрещенной зоне лосей как законно добытых, говорится в материалах дела. Вероятно, это и был директор РОС БООР. После охотники погрузили двух животных в прицеп и вывезли в фермерское хозяйство, а когда возвращались за третьим, их и остановили сотрудники инспекции.

Ущерб, который мужчины причинили природе, оценили в 57 тысяч рублей. На имущество браконьеров наложили арест.

После осмотра телефонов обвиняемых к первоначальным статьям добавились новые. Так, выяснилось, что 51-летний житель Столинского района в ноябре 2021 года вместе с 48-летним подельником «купил компонент огнестрельного оружия за границей». В Беларусь его ввезли незаконно. А уже упомянутый руководитель охоты, как оказалось, получал прибыль с незаконного убийства животных.

Двое обвиняемых до суда находились под стражей, еще двое — под подпиской о невыезде. Вот по каким статьям в итоге привлекли фигурантов дела (предъявленные каждому отдельно обвинения могут отличаться):

ч. 4 ст. 282 УК (Охота без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах (незаконная охота), повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) — до шести лет лишения свободы;

ч. 3 ст. 282−1 УК (Незаконное перемещение (транспортировка) диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере) — до четырех лет колонии;

ч. 1 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) — до четырех лет лишения свободы;

ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) — до шести лет колонии;

ч. 3 ст. 295 УК (Незаконные приобретение, сбыт, перевозка и ношение компонентов огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору) — до десяти лет лишения свободы;

ч. 2 ст. 333−1 УК (Незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь компонентов огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору) — до десяти лет колонии.

Чем все закончилось (и закончилось ли)?

Приговор компании охотников в открытом доступе пресс-служба суда не публиковала. Но о ходе судебного процесса рассказывал YouTube-канал «Про Столин». Как сообщал его автор, дело начали рассматривать 24 января 2023 года в суде Столинского района. Он также назвал фамилии обвиняемых: Труханович, Гриб, Боган и Клочко. Двое последних до суда находились в СИЗО в Барановичах.

— Я встретился с компетентным информированным источником, который сразу короткими фразами обрисовал перспективы уголовного дела. Он сказал: «У вас там в Столинском районе отдельные личности обнаглели вкрай, но на этот раз никому откупиться не получится. Поэтому пусть поберегут деньги для штрафов и возмещения ущерба. И пусть позаботятся о самых лучших адвокатах для защиты», — рассказывал автор видео.

В следующем ролике блогер уточнил: Труханович — бывший руководитель Столинской РОС БООР. Он возглавлял местную ячейку минимум с 2017 года — в телефонном справочнике организации на тот момент Труханович Дмитрий Михайлович указан как и. о. директора. Его должность — старший егерь. В мае 2021 года он присутствовал на последнем звонке в Велемичской средней школе. Тогда Трухановича подписали как «представителя Столинского государственно-общественного объединения охотников и рыболовов».

Второе заседание по делу состоялось 31 января 2023-го, а уже 8 февраля в процессе объявили перерыв. Автор YouTube-канала «Про Столин» обещал узнать дату оглашения приговора, но больше роликов на эту тему не публиковал. Осудили ли в итоге главу Столинской РОС БООР и какое наказание он получил, выяснить нам не удалось.

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