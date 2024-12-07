Канада объявила о военных и политических амбициях в Арктике 7.12.2024, 9:54

1,248

Для противостояния угрозам со стороны России.

Канада усилит свое военное и политическое присутствие в Арктике, чтобы противостоять угрозам со стороны России и ряда других стран, пытающихся поставить регион под свой контроль. С таким заявлением в пятницу выступила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Как сообщило агентство AFP, правительство Канады планирует развернуть новые патрульные корабли, эсминцы, ледоколы и подводные лодки, а также увеличить количество самолетов и беспилотников в своем арктическом регионе.

«Голос Америки» обращает внимание на то, что вместе Канада вместе с США модернизирует континентальную оборону. Речь идет, в частности, о наблюдении за северными территориями с применением новых морских датчиков и спутников.

Оттава в течение многих лет стремилась к сотрудничеству с другими государствами при решении проблем Арктики, не допуская развития военного соперничества в этом регионе. Однако, в последнее время, возможности предотвращения конфликтов «подвергаются все большему давлению», заявила журналистам глава МИД Канады.

В Оттаве более не считают Арктику «регионом низкой напряженности», отметила Жоли, говоря о российских притязаниях на Арктику и об углубляющемся геополитическом соперничестве.

Она напомнила, что Россия объединяет усилия с Китаем.

Министр обороны Канады Билл Блэр пояснил, что Оттава будет стремиться к более глубокому сотрудничеству, в частности — к проведению совместных учений — со странами Северной Европы. По его словам, развертывание Россией в Арктике ракетных систем, способных нанести удар по Северной Америке и Европе, вызывает «большую тревогу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com