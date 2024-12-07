Канада объявила о военных и политических амбициях в Арктике
- 7.12.2024, 9:54
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Для противостояния угрозам со стороны России.
Канада усилит свое военное и политическое присутствие в Арктике, чтобы противостоять угрозам со стороны России и ряда других стран, пытающихся поставить регион под свой контроль. С таким заявлением в пятницу выступила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Как сообщило агентство AFP, правительство Канады планирует развернуть новые патрульные корабли, эсминцы, ледоколы и подводные лодки, а также увеличить количество самолетов и беспилотников в своем арктическом регионе.
«Голос Америки» обращает внимание на то, что вместе Канада вместе с США модернизирует континентальную оборону. Речь идет, в частности, о наблюдении за северными территориями с применением новых морских датчиков и спутников.
Оттава в течение многих лет стремилась к сотрудничеству с другими государствами при решении проблем Арктики, не допуская развития военного соперничества в этом регионе. Однако, в последнее время, возможности предотвращения конфликтов «подвергаются все большему давлению», заявила журналистам глава МИД Канады.
В Оттаве более не считают Арктику «регионом низкой напряженности», отметила Жоли, говоря о российских притязаниях на Арктику и об углубляющемся геополитическом соперничестве.
Она напомнила, что Россия объединяет усилия с Китаем.
Министр обороны Канады Билл Блэр пояснил, что Оттава будет стремиться к более глубокому сотрудничеству, в частности — к проведению совместных учений — со странами Северной Европы. По его словам, развертывание Россией в Арктике ракетных систем, способных нанести удар по Северной Америке и Европе, вызывает «большую тревогу».