NBC News: Трамп позвонил Байдену на День благодарения 7.12.2024, 10:02

1,428

Праздник в США отмечался 28 ноября.

Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на День благодарения, который отмечался 28 ноября, сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

Это первый разговор с момента встречи победившего на президентских выборах республиканца с действующим американским лидером в Белом доме, отмечает телеканал. Она состоялась в середине ноября. Байден тогда заявил, что намерен мирно передать власть следующему президенту, Трамп в свою очередь заверил, что этот процесс пройдет «настолько гладко, насколько это возможно».

Байден вышел из гонки после неудачных дебатов с Трампом и на фоне опасений по поводу его способности выполнять обязанности президента. Соперницей республиканца стала демократ Камала Харрис, которая потерпела поражение на выборах.

По словам собеседников NBC News, избранный президент позвонил уходящему, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения. Беседа была краткой и несодержательной, рассказали источники.

Американский лидер и первая леди Джилл Байден вместе с их детьми Хантером Байденом и Эшли Байден провели День благодарения на острове Нантакет в Массачусетсе. Байден в пятницу не исключил, что снова переговорит с Трампом до его инаугурации.

Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков. Инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com