Гол белоруса Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

Гол белоруса Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ2
- 7.12.2024, 10:06
Команда белорусского хоккеиста возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Шайба белорусского нападающего Алексея Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.
Алексей забросил последнюю шайбу встречи, установив счет 3:1 в пользу «столичных».
Отметим, что Протас на данный момент занимает 4-е место в списке бомбардиров «Кэпиталз». На счету белоруса 22 (9+13) очка в текущем сезоне.
«Вашингтон», выиграв 8-й кряду гостевой поединок, продолжает возглавлять турнирную таблицу своей конференции, имея в активе 38 очков после 26 матчей.