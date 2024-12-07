Гол белоруса Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ 2 7.12.2024, 10:06

Команда белорусского хоккеиста возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Шайба белорусского нападающего Алексея Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.

Алексей забросил последнюю шайбу встречи, установив счет 3:1 в пользу «столичных».

Отметим, что Протас на данный момент занимает 4-е место в списке бомбардиров «Кэпиталз». На счету белоруса 22 (9+13) очка в текущем сезоне.

«Вашингтон», выиграв 8-й кряду гостевой поединок, продолжает возглавлять турнирную таблицу своей конференции, имея в активе 38 очков после 26 матчей.

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