Украинские морские дроны атаковали газовые платформы РФ в Крыму 1 7.12.2024, 10:11

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ВМС Украины показали видео.

Морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook командующего ВМС Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапы.

«Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям», - рассказал он.

По данным ВМС Украины, уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья оккупированного Крыма.

«Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их везде», - отметил Неижпапа.

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