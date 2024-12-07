Украинские морские дроны атаковали газовые платформы РФ в Крыму

Украинские морские дроны атаковали газовые платформы РФ в Крыму1
- 7.12.2024, 10:11
- 4,658
ВМС Украины показали видео.
Морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook командующего ВМС Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапы.
«Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям», - рассказал он.
По данным ВМС Украины, уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья оккупированного Крыма.
«Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их везде», - отметил Неижпапа.