Терминал Independence официально стал собственностью Литвы 1 7.12.2024, 10:21

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Судно-хранилище сможет полностью удовлетворить потребности литовского газового рынка.

Судно-хранилище сжиженного природного газа (СПГ) Independence (Независимость), прибывшее в Клайпедский порт десять лет назад, в пятницу перешло в собственность Литовы. Оператор терминала, государственная компания KN Energies, официально за почти 140 млн евро выкупила хранилище у норвежской компании Hoegh LNG.

Терминал в Клайпедский порт прибыл 27 октября 2014 г. и был чрезвычайно важным шагом в обеспечении независимости Литвы, передает Delfi.

До сих пор терминал СПГ был зарегистрирован в Регистре судов Сингапура и носил флаг этой страны. В пятницу, во время церемонии передачи, на Independence был поднят литовский триколор.

Выкуп судна составит около одной седьмой миллиона евро, на что получен кредит Северного инвестиционного банка (СИБ). Согласно контракту, эту сумму норвежской компании KN Energies сможет выплатить до 2044 года.

После получения прав собственности компания Hoegh LNG на десятилетие станет оператором Independence в Литве.

Глава KN Energies Д. Шилянскис указал, что с момента прибытия Independence, без учета расходов на содержание, польза, которую это создает для литовской экономики и потребителей газа, составляет около 160 млн евро в год.

После регистрации СПГ-терминала в судовом реестре Литвы флот страны увеличится на целых 30 проц.

С начала работы терминала в Клайпедский порт зашло 79 различных газовозов, перевозящих СПГ. Большая часть газа поставлялась из Норвегии и США. Газ поступал также из африканских стран – Тринидада и Тобаго, Нигерии, Египта, Экваториальной Гвинеи, Алжира.

Independence используют пять стран – Литва, а также другие страны региона Балтийского моря – Польша, Латвия, Норвегия и Эстония. Терминал СПГ получает более половины своей выручки от иностранных клиентов.

Каждая литовская и зарубежная компания, использующая терминал СПГ, платит плату за услугу газификации.

В случае необходимости судно-хранилище Independence сможет полностью удовлетворить потребности литовского газового рынка.

Максимальная номинальная мощность СПГ-терминала оценивается в 33 тераватт-часа (ТВтч) в год. По данным оператора газовой системы AmberGrid, объем потребленного в Литве газа в 2023 году составил 14,9 ТВтч газа.

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