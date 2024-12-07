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Появился сайт с образцами советского монументального искусства Беларуси

  • 7.12.2024, 10:23
Появился сайт с образцами советского монументального искусства Беларуси

На платформе собрано уже 336 объектов из разных регионов страны.

Белорусские энтузиасты создали сайт monumental.by, посвященный советскому монументальному искусству Беларуси. На проект обратил внимание телеграм-канал «Спадчына».

Сайт позволяет сохранить и систематизировать образцы советских витражей, мозаик, сграффито, украшающих фасады и интерьеры зданий по всей Беларуси. Сейчас на платформе собрано уже 336 объектов из разных регионов страны.

По словам авторов проекта, сайт будет постоянно развиваться. Карта будет дополняться новыми текстами и фотографиями, а в перспективе площадка станет полноценным информационным ресурсом с интервью, архивными материалами и подробными описаниями.

На данный момент пользователи могут выбирать различные параметры для поиска объектов: «состояние», «доступность», «техника исполнения», «основные работы» и многое другое. Также готовятся маршруты для путешествий, позволяющих лучше изучить монументальное искусство Беларуси.

На сайте можно увидеть и утраченные объекты. Например, можно найти информацию и фотографии мозаики со снесённого автовокзала «Московский» в Минске. Сейчас на этом месте строится небоскрёб Газпрома.

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