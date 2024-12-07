Шольц и Трамп обсудили поддержку Украины
- 7.12.2024, 10:25
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Канцлер ФРГ подчеркнул, что ничего нельзя решать без учета мнения украинцев.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в возможности достичь договоренностей с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по поводу общей стратегии поддержки Украины.
Об этом он заявил, комментируя результаты недавнего телефонного разговора с республиканцем, пишет Reuters.
«Я уверен, что мы можем разработать общую стратегию для Украины. Моим главным принципом остается то, что ничего нельзя решать без учета мнения украинского народа», – отметил Шольц.
Немецкий политик сообщил, что имел подробный разговор с Трампом, в ходе которого они обсудили вопросы безопасности и поддержки Украины. По его словам, команда канцлера поддерживает прямой контакт с советниками избранного президента США по этим вопросам.
Тема Украины занимает центральное место в политическом дискурсе Германии, особенно в условиях досрочных выборов, запланированных на февраль 2025 года. Выборы объявлены после распада трипартийной коалиции во главе с Шольцем, что усилило политическую борьбу в стране.
Фридрих Мерц, лидер консервативной оппозиции, призвал Германию передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако Шольц выступил против этого предложения, заявив, что подобный шаг может спровоцировать эскалацию конфликта.