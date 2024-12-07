В центре Минска сегодня пройдет фестиваль кошек
- 7.12.2024, 10:52
Вход свободный.
Все, кто давно хотел завести себе котика, но все никак не решался, — вот вам знак от Вселенной. 7 декабря в ТРК Minsk City Mall состоится благотворительный фестиваль «Город кошек», на котором более 60 кошек и котят будут искать хозяев.
Кроме знакомств с будущими питомцами, посетителям обещают и разные полезные активности. На фестивале можно будет проконсультироваться с ветеринаром, грумером и зоопсихологом, а также сделать УЗИ своим четвероногим.
Еще ожидаются мастер-классы по созданию игрушек для животных, робототехнике и изготовлению картин из фанеры, дегустации кошачьих кормов и человеческой еды, квесты, гадания и фотозоны. В общем, даже если с новым пушистым членом семьи не сложится, скучно время точно не проведете.
Начало в 12:00. Вход свободный. Ниже — полная программа фестиваля.