закрыть
7 декабря 2024, суббота, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска сегодня пройдет фестиваль кошек

  • 7.12.2024, 10:52
В центре Минска сегодня пройдет фестиваль кошек

Вход свободный.

Все, кто давно хотел завести себе котика, но все никак не решался, — вот вам знак от Вселенной. 7 декабря в ТРК Minsk City Mall состоится благотворительный фестиваль «Город кошек», на котором более 60 кошек и котят будут искать хозяев.

Кроме знакомств с будущими питомцами, посетителям обещают и разные полезные активности. На фестивале можно будет проконсультироваться с ветеринаром, грумером и зоопсихологом, а также сделать УЗИ своим четвероногим.

Еще ожидаются мастер-классы по созданию игрушек для животных, робототехнике и изготовлению картин из фанеры, дегустации кошачьих кормов и человеческой еды, квесты, гадания и фотозоны. В общем, даже если с новым пушистым членом семьи не сложится, скучно время точно не проведете.

Начало в 12:00. Вход свободный. Ниже — полная программа фестиваля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский