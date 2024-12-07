Дурова впервые допросили в суде Парижа 7.12.2024, 10:57

Четыре месяца назад основателя Telegram задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Предпринимателя Павла Дурова впервые допросили в суде Парижа по делу о недостаточной модерации в мессенджере Telegram, сообщает 20Minutes со ссылкой на AFP.

Допрос состоялся в пятницу, 6 декабря. Дуров прибыл в суд со своими адвокатами Давидом-Оливье Камински и Кристофом Ингреном. Бизнесмен не дал журналистам развернутый комментарий, ограничившись фразой о доверии французскому правосудию.

Адвокат Камински назвал абсурдной позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершенных через Telegram.

Дуров был в конце августа задержан по прилете в аэропорту Парижа, его на несколько дней поместили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Претензии касались модерации Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях.

Предприниматель с обвинениями не согласен и предупреждает о негативных последствиях для бизнес-климата во Франции в связи с делом: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами». «Утверждения в некоторых СМИ, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», — написал он.

Telegram после задержания Дурова стал раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.

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