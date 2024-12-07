В Польше расследуется дело о контрабанде фанеры из Беларуси в страны ЕС 7.12.2024, 11:10

Выявлены юридические лица, причастные к нарушению санкций.

Сотрудники оперативно-следственного отдела морского отделения Пограничной службы Польши совместно с налоговой службой под надзором региональной прокуратуры в Гданьске (Польша) проводят расследование по факту незаконного ввоза березовой фанеры из Беларуси в страны Европейского союза, пишет «Позірк».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования были выявлены юридические лица, причастные к нарушению санкций, введенных ЕС в отношении Беларуси в связи с войной в Украине.

«Были проведены обыски на складах, в офисах, квартирах, транспортных средствах, закреплены доказательства купли-продажи древесины, а также изделий из нее на территории Европейского союза», — говорится в релизе.

Следователи также изъяли образцы березовой фанеры для проведения специализированных лабораторных исследований, в результате которых будет установлена страна происхождения древесины.

2 марта 2022 года против официального Минска был введен пакет санкций ЕС, который среди прочего содержал запрет на экспорт продукции деревообработки, в том числе пиломатериалов, брикетов, топливных гранул, фанеры и древесных плит.

8 марта того же года Международный совет директоров FSC (Лесной попечительский совет — международная организация, отвечающая за соблюдение стандартов в управлении лесами и лесопродукцией), принял решение приостановить сертификацию экспорта продукции деревообработки и лесного хозяйства Беларуси и России из-за агрессии против Украины.

Постановлением правительства № 140 от 16 марта 2022 года была упрощена процедура продажи на экспорт некоторых видов продукции деревообработки. В частности, приостановлено требование по обязательной биржевой торговле топливной древесиной, пиломатериалами (исключение условия обязательной биржевой торговли щепой на экспорт). Приостановлено применение вывозных таможенных пошлин на отдельные виды продукции деревообработки при их реализации на экспорт (щепа, пиломатериалы за исключением необрезных, ДВП, ДСП, ОСП, фанера).

Занимавший тогда пост председателя «Беллесбумпрома» Михаил Касько заявил, что под европейские санкции попала почти половина объема экспорта продукции концерна. «Конечно, мы должны понимать, что санкции нас не могли не затронуть, поскольку свыше 40% экспорта продукции, которую предприятия концерна производили, отправлялось на рынки Европейского союза», — сказал он.

5 декабря 2023 года США ввели новые санкции против белорусских физических и юридических лиц. В список компаний, включенных в пакет, был «Беллесбумпром».

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