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ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов

  • 7.12.2024, 11:25
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ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов

Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными и осторожными.

ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов. Подробности опубликованы в телеграм-канале Министерства внутренних дел со ссылкой на ГАИ.

«Установившаяся по республике погода обязывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными», - говорится в сообщении.

В ГАИ обратили внимание на то, водителям необходимо перестроиться на более спокойный и аккуратный стиль вождения. Кроме того, следует избегать резких маневров, особенно около пешеходных переходов, мостах, на закруглениях дорог, путепроводах и других продуваемых участках. Также рекомендуется выбирать более безопасный скоростной режим при учете состояния проезжей части, погодных условий.

При подъезде к пешеходным переходам водителям стоит заранее снижать скорость, а также быть готовым к полной остановке авто. Что касается пешеходов, то им советуют передвигаться по тротуару, обочине, пешеходной или же велосипедной дорожке. При отсутствии названных элементов идти необходимо по краю проезжей части навстречу транспорту. В темное время суток важно обозначать себя элементами.

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