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Украина получила от Дании вторую партию F-16

  • 7.12.2024, 11:41
Украина получила от Дании вторую партию F-16

Об этом сообщил Зеленский.

Вторая партия истребителей F-16 уже получена Украиной от Дании, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале. Он поблагодарил премьера страны Метте Фредериксен.

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине», — написал Зеленский.

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Первую партию F-16 летом поставили Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали Украине около 80 самолетов.

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