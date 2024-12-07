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Минчанка догола разделась в магазине

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  • 7.12.2024, 11:43
  • 17,798
Минчанка догола разделась в магазине

Ее ждет суд.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летней ранее судимой горожанки, которую обвиняют в совершении злостного хулиганства, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Ленинского района.

Днем охранник одного из магазинов на пр. Рокоссовского по камерам видеонаблюдения увидел, что в торговую точку вошла женщина средних лет, сняла с себя платье и на глазах шокированных покупателей стала им вытираться. Стоит отметить, что белья на горожанке не было. Молодой человек тут же сообщил о случившемся в милицию и поспешил задержать хулиганку.

Та вела себя неадекватно — женщина была в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием запрещенных веществ. После она кое-как натянула на себя платье и стала просить охранника отпустить ее.

Приехавший наряд задержал минчанку, в отношении нее возбудили уголовное дело.

— Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганства, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — прокомментировал заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник. — Ей предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, совершенных повторно (злостном хулиганстве), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 339 УК, санкция которой — вплоть до шести лет лишения свободы.

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