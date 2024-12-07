Сухопутные войска показали праздничный ролик ко Дню ВСУ и святого Николая 2 7.12.2024, 11:47

1,444

Видео.

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины поздравило украинских военнослужащих с Днем ВСУ и Днем святого Николая праздничным роликом. Соответствующее видео опубликовали 6 декабря на странице командующего Сухопутными войсками в Facebook.

«Чудеса – случаются. Сегодня мы все ждем подарки от святого Николая, на свое персональное маленькое чудо», – рассказали в Сухопутных войсках.

По сюжету святой Николай, которого сыграл украинский актер Богдан Бенюк, в военной форме спускается в блиндаж защитников Украины и из своего рюкзака достает каждому подарки и кладет под подушку «горстку надежды».

«А оккупантам насыпает таких «розог», что после им остается только одно – билет на концерт [умершего российского певца, поддерживавшего агрессию РФ Иосифа] Кобзона. Но самое большое чудо, которое он творит, – это то, что мы с вами живем в нашей свободной Украине, которая, несмотря ни на что, продолжает сопротивляться российским захватчикам», – подчеркнули военные.

Создать праздничное настроение у военных – то, к чему стремилась режиссер ролика Анастасия Володина.

«Трудная и важная для меня съемка. Делать приветствие ко Дню ВСУ юмористическим казалось несколько рискованным, но лично я стремилась, чтобы праздничное настроение в этот день было не только у детей», – сказала она.

Святой Николай стал главным героем видео неслучайно, ведь именно он является покровителем защитников, отметил один из авторов ролика, заместитель командира Центра информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск Тарас Ткаченко.

«Вообще святой Николай является покровителем всех тех, кто находится далеко от родного дома и нуждается в защите. Поэтому у нас и возникла идея сказочного поздравления наших защитников с их профессиональным праздником. Хотелось дать нашим бойцам чувство тепла и домашнего уюта, по которому они так соскучились. Отсюда и родилась идея именно такого ролика, который дарил бы улыбку и чувство праздника», – рассказал Ткаченко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com