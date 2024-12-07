закрыть
7 декабря 2024, суббота, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске будут судить евангельского проповедника

6
  • 7.12.2024, 11:50
  • 1,854
В Минске будут судить евангельского проповедника

Николая Хило задержали 24 апреля.

Проповедника евангельской церкви «Благовестие» Николая Хило будут судить по обвинению в разжигании вражды и действиях против нацбезопасности. Суд начнется в конце января, пишет «Медиазона».

Евангельского проповедника церкви «Благовестие» Николая Хило, согласно расписанию судебных заседаний, начнут судить 23 января в Минском городском суде.

Его обвиняют по двум уголовным статьям: о разжигании вражды (ч. 1 ст. 130 УК) и о призывах к санкциям или другим действиям, направленным против нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК). Максимальное наказание по первой статье — до пяти лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

Николая Хило задержали 24 апреля. Из Окрестина проповедника перевели в СИЗО в Колядичах. По первоначальной информации правозащитников, его могли обвинять по ст. 368 УК в оскорблении Лукашенко.

Точные причины задержания и детали уголовного дела неизвестны. Мужчина признан политзаключенным.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский