В Минске будут судить евангельского проповедника 6 7.12.2024, 11:50

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Николая Хило задержали 24 апреля.

Проповедника евангельской церкви «Благовестие» Николая Хило будут судить по обвинению в разжигании вражды и действиях против нацбезопасности. Суд начнется в конце января, пишет «Медиазона».

Евангельского проповедника церкви «Благовестие» Николая Хило, согласно расписанию судебных заседаний, начнут судить 23 января в Минском городском суде.

Его обвиняют по двум уголовным статьям: о разжигании вражды (ч. 1 ст. 130 УК) и о призывах к санкциям или другим действиям, направленным против нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК). Максимальное наказание по первой статье — до пяти лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

Николая Хило задержали 24 апреля. Из Окрестина проповедника перевели в СИЗО в Колядичах. По первоначальной информации правозащитников, его могли обвинять по ст. 368 УК в оскорблении Лукашенко.

Точные причины задержания и детали уголовного дела неизвестны. Мужчина признан политзаключенным.

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