Сырский рассказал о подготовке Курской операции 1 7.12.2024, 12:04

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ВСУ учли харьковский опыт 2022-го.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который вчера побывал на курском направлении, рассказал, что военачальники тщательно готовились к операции на этом участке, учитывая опыт боевых действий во время предыдущих наступлений на фронте. Во время телемарафона он подчеркнул, что украинское командование просчитывало разные варианты развития событий, поэтому у Сил обороны была минимальная и максимальная задача.

«Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022-м — ред.), — подчеркнул он. — Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт с учетом того, что и местность была похожа».

За два дня до начала операции главком ВСУ объездил все подразделения, объяснил бойцам их цели и пожелал им удачи. По словам военачальника, тогда мотивированность защитников была на самом высоком уровне.

Но и россияне хорошо подготовились к обороне. По словам Сырского, в Курской области была возведена мощная линия обороны, включавшая минные поля разной конфигурации.

«На основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения», — отметил он.

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