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Спикер Госдумы пообещал Лукашенко дальнейшую «интеграцию» с РФ

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  • 7.12.2024, 12:07
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Спикер Госдумы пообещал Лукашенко дальнейшую «интеграцию» с РФ

Диктатор окончательно стал вассалом Путина.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал пост, который посвящен 25-летию подписания Россией и Лукашенко договора о создании «союзного государства». По его словам, за это время отношения Москвы и Минска вышли на принципиально новый уровень.

«Союзное государство», созданное 25 лет назад, — пример равноправного и успешного сотрудничества России и Беларуси, имеющего большой потенциал для дальнейшей интеграции», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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