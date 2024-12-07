Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» отменили из-за плохих погодных условий
- 7.12.2024, 12:08
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Мерсисайдское дерби должно было пройти сегодня.
Матч 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Ливерпулем» отменен из-за неблагоприятных погодных условий в городе. Об этом сообщила пресс-служба «Эвертона» в соцсети Х.
Мерсисайдское дерби должно было пройти 7 декабря на «Гудисон Парк», домашнем стадионе «Эвертона».
Новая дата встречи будет объявлена позднее.
В Ливерпуле объявлено штормовое предупреждение. Полиция Мерсисайда рекомендовала воздержаться от любых необязательных поездок в регион в субботу.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Эвертон» с 14 очками расположился на 15-й строчке.