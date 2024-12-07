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Россияне ударили по Украине ракетой неустановленного типа и беспилотниками

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  • 7.12.2024, 12:17
  • 4,544
Россияне ударили по Украине ракетой неустановленного типа и беспилотниками

ПВО сбила половину дронов.

Утром 7 декабря россияне нанесли удар ракетой неустановленного типа по Сумщине. Об этом Воздушные Силы ВСУ сообщили в Telegram.

Кроме того, здесь проинформировали, что минувшей ночью, начиная с 21.30 6 декабря, российские войска атаковали Украину, применив 14 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Свои дроны россияне запустили из района Приморско-Ахтарска – РФ.

По состоянию на 08:30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбили семь вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях, шесть беспилотников локационно потеряны, один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России.

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