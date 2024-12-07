Сирийские повстанцы взяли под контроль город Даръа 7.12.2024, 12:30

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Именно в этом городе в 2011 году началось восстание против диктатора Асада.

В субботу, 7 декабря, сирийские повстанцы заявили, что взяли под контроль южный город Даръа, что стало четвертым населенным пунктом, который войска диктатора Башара Асада потеряли за неделю, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что именно в этом городе в 2011 году началось восстание против диктатора Асада.

Источники среди повстанцев сообщили агентству, что военные согласились организованно отступить из Даръа в рамках соглашения, которое обеспечивает безопасный проход военным должностным лицам в Дамаск.

Военные и правительство Асада пока не сделали никаких официальных комментариев.

По данным Reuters, город имеет символическое значение, поскольку является «колыбелью восстания».

Взятие Даръа произошло после того, как повстанцы заявили, что продвинулись к окраинам центрального города Хомс. Захват этого города отрезал бы Дамаск от прибрежной крепости алавитского меньшинства Асада и от морской и авиабазы его российских союзников, расположенных там.

«Наши силы освободили последнюю деревню в окрестностях города Хомс и сейчас находятся на его подступах», — заявили повстанцы в Telegram.

Коалиция повстанческих фракций, в состав которой входит исламистская группа Хаят Тахрир аш-Шам (HTS), также обратилась с призывом к силам, лояльным правительству Асада в Хомсе, перейти на их сторону.

Ранее сообщалось, что Иран начал срочную эвакуацию своих военных и дипломатического персонала из Сирии.

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