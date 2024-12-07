Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходные 7.12.2024, 12:42

Снег, туман и от -5 °С до +5 °С.

В субботу, 7 декабря, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 7 декабря, во многих районах выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах по востоку налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0… -5 °С, максимальная днем -2… +3 °С.

В последующие два дня будет облачно, сохранятся осадки в виде снега и дождя.

В воскресенье, 8 декабря, временами прогнозируются осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3… +3 °С, максимальная днем -1… +5 °С.

В понедельник, 9 декабря, местами по республике пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3… +2 °С, максимальная днем -1… +4 °С.

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