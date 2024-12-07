Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ1
- 7.12.2024, 12:46
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Военное присутствие США сохраняется также в Ираке, Сирии и Аравийском полуострове.
США разместили в европейских странах-членах НАТО 80 тысяч своих военных для сдерживания российской агрессии.
Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена к спикеру Палаты представителей и главе Сената.
В обращении отмечается, что Вашингтон сотрудничает со странами по всему миру для противодействия терроризму. Особое внимание уделяется зонам ответственности Центрального и Африканского командований армии США.
Так, США продолжают предоставлять войска для Международных сил по поддержанию мира в Косово. Там находятся 403 американских солдата. Также около 378 военнослужащих приписаны к контингенту Многонациональных сил и наблюдателей, присутствующих в Египте с 1981 года.
Военное присутствие США сохраняется также в Ираке, Сирии и Аравийском полуострове.
Что касается Израиля, то в письме говорится, что США развернули терминальную систему противоракетной обороны THAAD, способную сбивать, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты.