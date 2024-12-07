закрыть
7 декабря 2024, суббота, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Разъяренный Гвардиола едва не подрался с фанатом

1
  • 7.12.2024, 12:51
  • 2,440
Видеофакт: Разъяренный Гвардиола едва не подрался с фанатом

Охрана вовремя остановила наставника «Манчестер Сити».

В последних пяти матчах «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом АПЛ, одержал лишь одну победу. На фоне плохих результатов к главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле приковано большое внимание.

Недавно в Сети завирусилось видео, на котором болельщик говорит Пепу: «Плачь, друг, только потому, что ты проиграл». В ответ на провокацию фаната разъяренный Гвардиола сказал: «Ты знаешь, что такое поражение? Ты хочешь поговорить?»

Тренер был очень возмущен, возможно, если бы не охрана, то Пеп подрался бы с фаном на улице.

В то же время сообщается, что это видео, вероятно, было снято еще в мае 2024-го после финала Кубка Англии, где «Манчестер Юнайтед» победил «горожан» (2:0).

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Сити» прервал свою серию без побед, одолев «Ноттингем» (3:0).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский