Видеофакт: Разъяренный Гвардиола едва не подрался с фанатом

Видеофакт: Разъяренный Гвардиола едва не подрался с фанатом1
- 7.12.2024, 12:51
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Охрана вовремя остановила наставника «Манчестер Сити».
В последних пяти матчах «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом АПЛ, одержал лишь одну победу. На фоне плохих результатов к главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле приковано большое внимание.
Недавно в Сети завирусилось видео, на котором болельщик говорит Пепу: «Плачь, друг, только потому, что ты проиграл». В ответ на провокацию фаната разъяренный Гвардиола сказал: «Ты знаешь, что такое поражение? Ты хочешь поговорить?»
🚨 Leaked Footage of Pep Guardiola after losing the FA Cup final to Manchester United— Janty (@CFC_Janty) December 6, 2024
pic.twitter.com/x7qkAdpaT6
Тренер был очень возмущен, возможно, если бы не охрана, то Пеп подрался бы с фаном на улице.
В то же время сообщается, что это видео, вероятно, было снято еще в мае 2024-го после финала Кубка Англии, где «Манчестер Юнайтед» победил «горожан» (2:0).
В 14-м туре АПЛ «Манчестер Сити» прервал свою серию без побед, одолев «Ноттингем» (3:0).