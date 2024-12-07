В Минске открыли две новые улицы с местами для парковки 7.12.2024, 13:22

Обе магистрали появились в Масюковщине на месте снесенного военного городка.

С 6 декабря автомобилисты могут опробовать две новые дороги, открытые для движения во Фрунзенском районе Минска, сообщает госагентство «Минск-Новости».

Днем 6 декабря открылись для движения улица С. Злобина и продление улицы В. Голубка до улицы Ольшевского. Обе магистрали появились в Масюковщине на месте снесенного военного городка.

Как пояснили в администрации Фрунзенского района, открытие этих улиц поможет улучшить транспортное сообщение для жителей Домбровки и Каменной Горки с другими районами столицы. По новому участку улицы В. Голубка от ее пересечения с улицей Аладовых можно выехать прямо на улицу Ольшевского и дальше — на 2-е кольцо. Открытие движения по этой магистрали позволит уменьшить трафик автомобилей на улице Матусевича. Вторая новая улица, имени Степана Злобина, связала Масюковщину с улицей Чичурина и микрорайоном Домбровка-6.

Крайние правые полосы предусмотрены для парковки. Парковочные места разграничены, места для стоянки ограничены островками безопасности. Вместе с тем около дорог построены большие плоскостные парковки. Это задел на будущее — на месте бывшего военного городка в Масюковщине скоро вырастет новый жилой район. Уже идет строительство домов вдоль ул. С. Злобина.

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