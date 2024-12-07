Грузинский боец UFC чуть не подрался с россиянином перед пресс-конференцией 2 7.12.2024, 13:41

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Мераб Двалишвили повздорил с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец Умар Нурмагомедов и чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили чуть не устроили потасовку перед пресс-конференцией к турниру UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Бойцы устроили словесную перепалку и были готовы уже подраться, но возможную стычку предотвратила служба безопасности.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 18 января проведет бой против Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

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