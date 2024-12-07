Украинские Силы беспилотных систем уничтожили российский комплекс «Тор М-2» 1 7.12.2024, 13:33

Видеофакт.

Силы беспилотных систем уничтожили комплекс ПВО оккупантов на Запорожском направлении. Речь идет о зенитном ракетном комплексе «Тор М-2».

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

«На Запорожском направлении подразделения группировки СБС провели совместную операцию по выявлению и уничтожению ЗРК «Тор М-2» противника», - говорится в сообщении.

Так, экипаж 14-го Отдельного полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412-го ОББпС «NEMESIS» осуществили поражение с последующим уничтожением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com