закрыть
7 декабря 2024, суббота, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские Силы беспилотных систем уничтожили российский комплекс «Тор М-2»

1
  • 7.12.2024, 13:33
Украинские Силы беспилотных систем уничтожили российский комплекс «Тор М-2»

Видеофакт.

Силы беспилотных систем уничтожили комплекс ПВО оккупантов на Запорожском направлении. Речь идет о зенитном ракетном комплексе «Тор М-2».

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

«На Запорожском направлении подразделения группировки СБС провели совместную операцию по выявлению и уничтожению ЗРК «Тор М-2» противника», - говорится в сообщении.

Так, экипаж 14-го Отдельного полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412-го ОББпС «NEMESIS» осуществили поражение с последующим уничтожением.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский