Украинские Силы беспилотных систем уничтожили российский комплекс «Тор М-2»1
- 7.12.2024, 13:33
Видеофакт.
Силы беспилотных систем уничтожили комплекс ПВО оккупантов на Запорожском направлении. Речь идет о зенитном ракетном комплексе «Тор М-2».
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.
«На Запорожском направлении подразделения группировки СБС провели совместную операцию по выявлению и уничтожению ЗРК «Тор М-2» противника», - говорится в сообщении.
Так, экипаж 14-го Отдельного полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412-го ОББпС «NEMESIS» осуществили поражение с последующим уничтожением.