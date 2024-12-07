Белорусский сосед увеличивает расходы на оборону до рекордного максимума 1 7.12.2024, 13:50

Польша потратит на оборону $42 млрд.

Польский Сейм утвердил проект государственного бюджета на 2025 год с доходами в $145 млрд, расходами — $211 млрд.

Об этом пишет издание Wprost. В бюджет заложены самые высокие в истории страны расходы на сектор обороны — $42 млрд, или 4,7% ВВП.

В бюджете также значительно увеличены средства на здравоохранение — до $50 млрд. На социальные программы, включая индексацию пенсий, — $30 млрд.

Проект бюджета на 2025 год предусматривает повышение средней заработной платы на 7%, в том числе на 5% для бюджетников. Бюджет рассчитывали из прогноза инфляции на уровне 5%, экономического роста на уровне 3,9% в 2025 году.

После принятия Сеймом Закона о бюджете документ был отправлен в Сенат, у которого есть 20 дней на внесение поправок.

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