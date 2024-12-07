закрыть
7 декабря 2024, суббота, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси оплачивать услуги нотариуса и госструктур надо будет по-новому

  • 7.12.2024, 14:06
В Беларуси оплачивать услуги нотариуса и госструктур надо будет по-новому

Ждут новшества также по судебным пошлинам.

Нацбанк вместе с Совмином приняли постановление, которое вносит коррективы по оплате отдельных услуг и пошлин.

Оно было опубликовано 7 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что новшества затронут услуги нотариусов и госструктур. Точнее, расширяется перечень платежей, прием которых будут проводить через единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП).

Согласно постановлению, плата за услуги, работы, сборы, пошлины и административные процедуры госструктур станут приниматься через ЕРИП.

Также по-новому придется оплачивать услуги нотариусов. Точнее, вносить средства за пошлину, взимаемую за совершение уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов нотариальных действий, составление ими проектов заявлений, изготовление копий документов и выписок из документов, надо будет в едином расчетном и информационном пространстве.

Помимо всего прочего, список платежей, которые проводятся через ЕРИП, пополнился судебными пошлинами. Они взимаются за совершение юридически значимых действий в конституционном, гражданском, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном судопроизводстве.

Кроме того, сюда относятся исполнительное производство и оперативно-разыскная деятельность. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

С 5 января в Беларуси также меняется порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов. Закон активно обсуждали с весны 2024 года.

Остановимся на самых важных нововведениях, о которых сообщил Нацбанк.

Во-первых, расширится перечень источников для формирования кредитной истории. В их число будут входить юридические лица, реализующие товары на условиях отсрочек и рассрочек. Речь идет, например, о крупных онлайн-магазинах и мобильных операторах. То есть в такую историю включат информацию об отсрочках и рассрочках, которые брал гражданин.

Во-вторых, в течение года можно будет получить до двух кредитных отчетов бесплатно. Но не более одного раза на бумажном носителе. Раньше без уплаты вознаграждения эту историю можно было получить только один раз в год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский