В Беларуси оплачивать услуги нотариуса и госструктур надо будет по-новому 7.12.2024, 14:06

Ждут новшества также по судебным пошлинам.

Нацбанк вместе с Совмином приняли постановление, которое вносит коррективы по оплате отдельных услуг и пошлин.

Оно было опубликовано 7 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что новшества затронут услуги нотариусов и госструктур. Точнее, расширяется перечень платежей, прием которых будут проводить через единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП).

Согласно постановлению, плата за услуги, работы, сборы, пошлины и административные процедуры госструктур станут приниматься через ЕРИП.

Также по-новому придется оплачивать услуги нотариусов. Точнее, вносить средства за пошлину, взимаемую за совершение уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов нотариальных действий, составление ими проектов заявлений, изготовление копий документов и выписок из документов, надо будет в едином расчетном и информационном пространстве.

Помимо всего прочего, список платежей, которые проводятся через ЕРИП, пополнился судебными пошлинами. Они взимаются за совершение юридически значимых действий в конституционном, гражданском, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном судопроизводстве.

Кроме того, сюда относятся исполнительное производство и оперативно-разыскная деятельность. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

С 5 января в Беларуси также меняется порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов. Закон активно обсуждали с весны 2024 года.

Остановимся на самых важных нововведениях, о которых сообщил Нацбанк.

Во-первых, расширится перечень источников для формирования кредитной истории. В их число будут входить юридические лица, реализующие товары на условиях отсрочек и рассрочек. Речь идет, например, о крупных онлайн-магазинах и мобильных операторах. То есть в такую историю включат информацию об отсрочках и рассрочках, которые брал гражданин.

Во-вторых, в течение года можно будет получить до двух кредитных отчетов бесплатно. Но не более одного раза на бумажном носителе. Раньше без уплаты вознаграждения эту историю можно было получить только один раз в год.

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