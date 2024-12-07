Ученые: Ходить в музеи полезно для мозга 1 7.12.2024, 14:13

Оригинальные картины вызывают эмоциональную реакцию в 10 раз мощнее, чем при просмотре копии.

Благодаря интернету ознакомиться со всеми произведениями искусства можно не выходя из дома. Однако ощущения от них, кажется, не такие яркие, как в музее — там по-особенному падает свет, а картины висят в красивых старинных рамках. Наука это подтверждает — мозг гораздо лучше реагирует на картины в галереях, чем на их цифровые копии. «Холод» рассказывает о научно доказанном эффекте оригинала.

В современном мире необходимость идти в музей, чтобы увидеть произведения искусства, отпала. Виртуальные коллекции лучших музеев мира легко найти в интернете, а открытки с известными картинами продаются в магазинах. Однако исследование нидерландских ученых утверждает, что ходить в музеи полезно для мозга: оригиналы картин стимулируют его гораздо сильнее, чем репродукции.

«Мы все чувствуем разницу — но можно ли ее измерить, реальна ли она?» — с таким вопросом директор музея Маурицхейс в Гааге Мартина Госселинк обратилась к исследователям человеческого мозга. Чтобы ответить на него, ученые нашли 20 добровольцев, нацепили им на головы электроэнцефалографические (ЭЭГ) гарнитуры и датчики для отслеживания движения глаз и сравнивали реакцию мозга при просмотре оригинала в музее и постера в сувенирной лавке.

Показывали пять работ: «Девушку с жемчужной сережкой» и «Вид Делфта» Яна Вермеера, «Скрипачку» Геррита ван Хонтхорста, а также «Урок анатомии доктора Тульпа» и «Автопортрет» Рембрандта. Выяснилось, что, когда зрители смотрели на оригиналы, активность в предклинье — части мозга, которая связана с сознанием, саморефлексией и воспоминаниями, — была в 10 раз сильнее.

«Осознаете вы это или нет, вы становитесь ментально богаче, когда смотрите на картины, потому что создаете связи в своем мозгу», — говорит Мартина Госселинк.

Исследователи смотрели на то, какие импульсы посылает мозг — стимулируют ли его картины или нет. Когда на картины хотелось смотреть, импульс находился выше нуля. Если импульс был меньше нуля, значит, картина вызывала отторжение.

Например, при просмотре оригинала «Скрипачки» Геррита ван Хонтхорста в среднем реакцию мозга ученые оценили на 0,41, а в виде плаката — всего на 0,05. У «Девушки с жемчужной сережкой» разница еще больше — 0,35 у оригинала и -0,07 у постера.

Исследователи измерили не только влияние просмотра на эмоции, но и когнитивную реакцию — насколько зрители обращают внимание на картины. Разница между оригиналами и постерами небольшая, но она есть — в 1,16 раз больше внимания привлекают оригиналы.

Оригиналы запоминаются лучше

Существует другое исследование, анализирующее разницу между восприятием оригиналов и их репродукций. В 2015 году австрийские ученые отправили группу студентов на выставку в Венском музее, а неделю спустя попросили посмотреть на те же произведения искусства на экране компьютера. Другая группа сначала смотрела экспозицию онлайн, а спустя неделю в музее. В итоге и тем, и другим музейный опыт понравился гораздо больше.

Кроме этого, исследователи хотели выяснить, в каком варианте выставка запоминалась лучше, поэтому провели тесты на память после первой недели. Первой группе, которая была в музее, вспоминать экспонаты было легче, чем тем, кто смотрел выставку на компьютере.

Ученые объяснили это тем, что в музее картины рассматривались в контексте, что способствовало запоминанию, — когда студенты вспоминали один экспонат, они также вспоминали и другие работы поблизости.

Почему в музеях лучше

Одна из очевидных причин — размеры и качество картин и их репродукций. На оригинале зрители могут рассматривать мазки кисти, текстуру краски и другие физические особенности. На постере, даже если по размеру он такой же, как и сама картина, это сделать сложнее.

Участникам одного из исследований показывали оригиналы произведений искусства и несколько репродукций в разных форматах. Им нужно было сказать, легко ли на этих изображениях определить эмоции, которые выразили художники. На оригинальных картинах оказалось очень легко — на 4,5 из 5. За ними следовали проекции на слайды (3,7), фотографии (3,0), цифровые изображения (2,9) и страницы из книг (2,8).

Участники также оценили, насколько разные форматы способны передать ощущение просмотра картины, написанной маслом на холсте. Лучшими оказались слайды, за ними следовали цифровые изображения, страницы из книг и фотографии.

Однако дело не только в размере. Ученые отмечают, что на восприятие влияет контекст — например, как падает свет или как обрамлена картина. К тому же в музее у зрителя больше возможностей: он может свободно перемещаться, менять угол зрения и дистанцию от экспоната. При просмотре картины на экране человек обычно ограничен фиксированной точкой обзора.

Вдобавок ко всему посетители все еще воспринимают музей как особое место, где произведения искусства находятся в их естественной среде. Поэтому сходить в музей для многих значит культурно обогатиться.

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