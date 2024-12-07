Вероятность превращается в неизбежность Эль Мюрид

7.12.2024, 14:19

1,634

Эль Мюрид

Вероятно, следующие 72 часа могут стать последними для режима Асада.

Начались сообщения о переходе на сторону боевиков ХТШ целых подразделений сирийской армии вместе с командованием, техникой и вооружением. По сути, практически вся армия за исключением гвардии, состоит из суннитов, поэтому можно ожидать продолжения таких переходов. Там же, где этого нет, военные массово разбегаются.

Вероятно, следующие 72 часа могут стать последними для режима. Сложно даже предположить, что можно сделать, чтобы обстановка хотя бы стабилизировалась.

Всё больше сообщений о том, что созданный Россией и находящийся на её финансировании 5 армейский корпус сирийской армии, который создавался как прокси-структура, и который комплектовался из самого что ни на есть отребья — местных бомжей, уголовников и нищих, согласных за деньги на всё — переходит на сторону боевиков и оппозиции Асаду.

Если это правда, то перед нами такой вполне закономерный финал всей российской политики в Сирии (и не только). Ставка на самую мразь не может не привести к подобному. Когда вместо идеи (которой у Кремля просто нет и быть не может) есть только деньги в качестве основного мотива для показной лояльности, то можно быть полностью уверенным, что как только дела пойдут не очень, тут же последует попытка сменить хозяев.

У боевиков этой публике придется не сладко — те по крайней мере, всё-таки какой-никакой, но идеей обладают. И вряд ли будут относиться к перебежчикам иначе, чем они заслуживают. Но пока всё, что ведет к краху режима, естественно, будет ими использоваться.

*

Иран начал эвакуацию из Сирии дипломатов и высших командиров подразделения «Кудс», в пятницу их отправили в порт Латакия, Тегеран, Ирак или Ливан, сообщили источники New York Times. По словам собеседников газеты, два высокопоставленных иранских генерала, которых направили как инструкторов для сирийской армии, бежали в Ирак.

Иран тоже готовится к неизбежному, трезво оценивая перспективы разваливающегося актива. Наступает время минимизировать потери и фиксировать убытки. В сети между тем появились видео, на которых, как утверждается, идет переброска систем С-400 из Хмеймима в Тартус. Возможно, что и российские военные пытаются эвакуировать наиболее дорогое вооружение, пока еще есть возможность. За девять лет на базах, конечно, накопилось очень много различного имущества, и всё вывезти просто невозможно. Но на всякий случай нужно попытаться вытащить наиболее ценное.

*

При всей условности картинок-раскрасок ситуации в Сирии видно, что пока выгодополучателями происходящего становятся курды, которые практически без боев уже контролируют примерно 40 процентов территории Сирии, а если вычесть пустыню — то более половины этой территории.

По сообщениям, большая часть правящей знати уже бежала из Дамаска в Латакию или за границу (в основном в ОАЭ — это такой арабский Ростов). Защищать Хомс практически некому, Дамаск, судя по всему — тоже.

*

Сирийская армия при поддержке РФ ликвидировала около 2,5 тыс. боевиков за неделю, сообщает телеканал «Аль-Ихбария» (ТАСС).

Есть специфическая особенность пропаганды — когда сообщить нечего или когда дела идут не очень, главное — доложить о неисчислимых потерях противника. Причем даже неважно, насколько они правдоподобны. Правило работает для любого конфликта.

Второе правило — сообщать о самых мелких населенных пунктах, а если нет ничего, то об улицах, переулках и иных стратегических гаражах и сараях, которые были освобождены от противника. Чем больше названий, которые и найти-то практически невозможно — тем более сильное впечатление о неуклонной победной поступи.

Эль Мюрид, telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com