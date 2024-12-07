Двое взрослых и ребенок погибли в жутком ДТП в Могилевской области
- 7.12.2024, 14:35
Легковушка врезалась в грузовик.
Сегодня на 117 км автодороги Р-43 граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи произошла трагическая авария. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA не справился с управлением, допустил занос, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.
В результате происшествия погибли все три человека, находившиеся в легковом автомобиле: мужчина, женщина и ребенок.
На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. По указанию Министра внутренних дел Ивана Кубракова на место происшествия выехал лично начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и учитывать погодные и дорожные условия, а также перед началом маневра обязательно убедиться в его безопасности.