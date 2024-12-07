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Шайба белорусского хоккеиста помогла «Вашингтону» установить клубный рекорд в НХЛ

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  • 7.12.2024, 14:45
Шайба белорусского хоккеиста помогла «Вашингтону» установить клубный рекорд в НХЛ

По продолжительности победной серии на выезде.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ между лидерами Столичного и Атлантического дивизионов.

«Вашингтон» переписал рекорд франшизы по продолжительности выездной победной серии. «Столичные» впервые в своей 50-летней истории выиграли 8 подряд матчей на чужом льду.

«Кэпиталз» остаются лидерами Восточной конференции с 38 очками. У «Торонто» на 4 балла меньше.

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