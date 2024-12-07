Солодуха-старший о ДТП, в которое попал вместе с сыновьями: Получил множество ушибов 13 7.12.2024, 14:56

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ДТП произошло на трассе Брест — граница РФ.

Белорусский певец Александр Солодуха 6 декабря попал в ДТП вместе с сыновьями на трассе Брест — граница РФ. Он рассказал российскому пропагандистскому информагентству, что получил множественные ушибы, но не собирается приостанавливать гастроли.

Исполнитель уточнил, что в машине в момент ДТП находились трое: он и двое сыновей.

«Сложная ситуация на дороге: гололед — и в кювет. Машина всмятку. Слава богу, живы-здоровы. Господь бог подарил вторую жизнь. Спасибо всем», — сказал Солодуха.

Он отметил, что на помощь им сразу пришли другие водители, которые проезжали мимо.

«Спасибо им огромное. Машин 10−15 на трассе остановилось, все бежали на помощь. Конечно, все узнавали. Слава богу, руки, ноги, голова — так, ушибы только», — добавил певец.

Он поблагодарил за помощь водителей, медиков и министра здравоохранения. Сегодня Солодуха-старший собирается пройти медицинское обследование — МРТ органов брюшной полости.

По его словам, он не собирается из-за ДТП приостанавливать гастрольную деятельность и завтра отправится в Каменец, где проведет сольный концерт.

Напомним, о ДТП с участием певца стало известно утром 7 декабря. О нем сообщил в соцсетях его сын Александр Солодуха-младший, который при этом отметил на фото директора и провластного исполнителя отца Тимура Пряхина.

Инцидент произошел на трассе Брест — граница РФ. Прибывшая на место бригада скорой зафиксировала у водителя и пассажиров легкие ушибы — без переломов и сотрясений. От госпитализации все они отказались.

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