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Сегодня отмечается Международный день собутыльника

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  • 7.12.2024, 15:12
  • 3,568
Сегодня отмечается Международный день собутыльника

7 декабря имеет смысл перебрать в памяти знакомых и найти тех, кого можно поздравить.

7 декабря по всему миру собутыльники отмечают свой «профессиональный» праздник.

Интересный праздник – День собутыльника – отмечается 7 декабря. Кто его придумал, и почему выбрали именно дату, неизвестно. Но для кого-то она точно пополнит личный календарь, передает smartpress.by.

И хоть злоупотреблять алкоголем не стоит, возможно, имеет смысл перебрать в памяти знакомых и найти тех, кого можно поздравить.

Ведь собутыльник – это не обязательно тот, с кем напиваешься до потери человеческого облика. Это компаньон, который разделит с вами радость и горе за бокалом горячительного и разговорами по душам. Тем более, субботним зимним вечером.

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