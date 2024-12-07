Алиев поехал в Суджу Курской области РФ, которую контролируют ВСУ 4 7.12.2024, 15:21

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В Курске живут родители экс-футболиста сборной Украины.

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев, который после полномасштабного вторжения России пошел защищать Украину, опубликовал в Instagram 6 декабря видео из Суджи в Курской области РФ.

«Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она, ваша «Пятерочка» (сеть российских продуктовых супермаркетов. – Прим.). Приезжайте и вяжите меня, вы же хотели», – сказал он.

На других видео Алиев показывает себя и сослуживцев в машине. «Ну что, погнали на Курск», – говорит он.

Александр Алиев родился в 1985 году в Хабаровске в семье военного летчика. Он играл за юношеские команды Курска и Орла, а также занимался в академии московского «Спартака». В 1999 году Алиев переехал в Киев, где присоединился к молодежной академии киевского «Динамо». В разные годы Алиев выступал за киевское «Динамо» (2005-2010), московский «Локомотив» (2010), махачкалинский «Анжи» (2014-2015). Выступал за сборную Украины с 2008 по 2012 годы. Завершил профессиональную карьеру в 2019 году. В 2020 году дебютировал в боксе, но потерпел поражение.

По данным российских СМИ, родители Алиева живут в Курске.

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