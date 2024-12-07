Что почем на Комаровке в первые выходные октября 2 7.12.2024, 15:54

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Есть серая хурма и альтернатива большой елке.

Серая хурма, мини-арбуз и альтернатива живой елке — агентство «Минск-Новости» рассказывает, какие самые необычные предложения декабря можно найти на Комаровском рынке.

На открытом рынке еще активно продают полезные яркие тыквы по 4−5 рублей за килограмм, клюкву — от 11 до 18. Зелень нынче от 1,5 до 10 рублей за 100 граммов. Сельдерей стеблями тоже в эту категорию попадает, но его отвешивают килограммами — по 6,5 рублей.

Капуста перебралась под крыло крытой части. Белокочанная — от 1 до 3,5 рубля за кило, брокколи и цветная — в среднем по 6 и 9 рублей за килограмм соответственно. От 90 копеек оценивается килограмм картофеля обычного и от 2,5 — мытого. Та же история со свеклой: та, что не заморачивается, — от рубля, «чистоплюйка» — от 3,5.

Огурцы — от 5,5 до 9 рублей. Сладкие перцы — от 12 до 14 рублей. А вот у томатов разброс основательный: от 6 до 55 рублей за килограмм.

Тут же находится и самая необычная хурма из всего широкого выбора — серая. Это прямая характеристика по цвету, без двойных смыслов и прочтений. Речь о сушеной ягоде, которая на поверку очень вкусная и полезная. Такая диковинка стоит по 40 рублей за килограмм. Тогда как привычная свежая и рыжебокая — от 3,5 до 35. Дешевле всего сорт «свечка», дороже — «каки».

Декабрьскую тематику поддерживают мандарины с разбросом цен от 3,5 до 25 рублей. Апельсины слегка дороже по нижней границе — 6−7, а по верхней — те же деньги. Внушительный разброс у киви — от 4 рублей за обычные до 85 рублей за сорт Gold.

Черешня — по 200−250 рублей за кило. По стоимости ее стремится перевесить ежевика: за 125 грамм просят от 20 до 55 рублей.

Точечно можно найти арбузы и дыни по 25 рублей за кило. Но в декабре иранскую продукцию сменила бразильская. И немного армянская, но тут речь о дыне сушеной по 50 рублей/кило. Маракуйю впору переводить в сезонный по зиме продукт — 60 рублей за килограмм. В принципе, как и клубнику от 70 до 100 рублей, которая не пропадает с прилавка круглый год. В категории «что попроще?» есть бананы от 3 до 10 рублей, яблоки от 1 до 4 и груши от 5,5 до 25 рублей.

Завершим несъедобным, но эстетичным. Альтернатива елке — отнюдь не лапки пихты нобилиса (от 3 до 25 рублей — если понадобятся). Речь про кипарисовик в горшке. Вечнозеленый товарищ высотой 30−40 сантиметров стоит 25 рублей. Абсолютно неприхотливый, поливать раз в месяц, по весне желательно высадить в открытый грунт. Пахнет ошеломительно, в отличие от тех же лапок, которые почему-то вообще не издают аромата.

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