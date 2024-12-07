«Позволит разносить склады вдребезги» 1 7.12.2024, 16:07

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Эксперт об эффективности украинской дрона-ракеты «Пекло».

Силам обороны Украины передали первую партию дронов-ракет «Пекло» отечественного производства. Это оружие станет весомым инструментом для украинских военных, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в том числе на территории РФ.

ВСУ смогут использовать «Пекло», как посчитают нужным, без разрешений союзников. Об этом FREEДОМ сказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

- Я пока не видел этих ракет, но предполагаю, что их боевая часть килограмм 30 точно будет. Это очень серьезно, тем более скорость ракеты, это не дрон, это ракета, ее боевая часть позволят действительно разносить вдребезги склады, логистику, места дислокации ВС РФ и боевую технику россиян, если ее будут накапливать где-то. Это чудесно, — сказал Сазонов.

Такие инструменты очень нужны украинским военным, считает он. Тем более, что они уже поступают в войска.

- Буквально на днях мы их начнем использовать. Нам не потребуется ни разрешения союзников, ни одобрения партнеров. Будем использовать оружие так, как считаем нужным, и там, где считаем нужным. В том числе, по военным целям на территории России. Это очень важно, потому что те же КАБы, их не собьешь, это железная болванка, которая летит с неба на расстояние до 40 километров, а сейчас и до 70 километров. Сбить КАБ практически невозможно. А разнести склад с КАБами — это чудесно, — акцентировал Сазонов.

По мнению военнослужащего, «Пекло» поможет, в том числе, эффективно поражать российские авиабазы.

- Ракету сбить тяжело, которую запускают самолеты российские по территории Украины. ПВО наша до тех самолетов не дотягивается. А нанести удар по авиабазе — прекрасный вариант. И больше никто никуда не летит. Именно такое оружие нам бы очень не помешало в начале 2022 года. К сожалению, его тогда не было. Разрешения от союзников на дальнобойные удары тоже не было. Но теперь эта проблема снята. Главное, чтобы таких орудий было побольше, — сказал эксперт.

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