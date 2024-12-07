Сколько зарабатывают врачи в Беларуси и сколько в Польше 3 7.12.2024, 16:17

Разница колоссальная.

Белорусские чиновники часто говорят, что «у нас социальное государство». Однако подтверждают ли это данные по зарплатам одной из наиболее востребованных групп специалистов — врачей? «Еврорадио» сравнило средние зарплаты медиков в Беларуси и в Польше.

Как сообщали газета «Wyborcza» и портал Money.pl, медианная зарплата врачей в Польше на начало 2024-го составляла 17 тысяч злотых (4,2 тысячи долларов по курсу). То есть половина медиков зарабатывает меньше этой суммы, а половина — больше.

Данные по медианным зарплатам именно врачей в Беларуси не публикуются, однако официально средняя зарплата медиков в середине 2024-го оценивалась в 3,2 тысячи рублей — то есть около тысячи долларов по курсу на июнь. Отметим, что медианные зарплаты всегда значительно ниже средних.

Ещё один факт о зарплатах польских врачей: иногда за час работы им готовы платить одну шестую часть зарплаты белорусского коллеги. Например, сейчас эндокринологу в Любушском воеводстве готовы предложить 590 злотых за час работы, то есть около 150 долларов.

Установленная законом минимальная зарплата врача на договоре в Польше составляет 10,4 тысячи злотых — больше 2,5 тысячи долларов. В Беларуси для медиков отдельную «минималку» не вводили, общий по стране минимальный порог на полную ставку в этом году составлял 626 рублей, то есть менее 200 долларов.

Сколько в Беларуси нужно врачей

По данным на 7 декабря, в Государственной службе занятости зарегистрированы 4481 вакансий для врачей-специалистов.

Подавляющее большинство из них (4422) предлагают до 3,4 тысячи рублей, то есть до тысячи долларов. Из них чуть меньше половины (2048 вакансий) готовы предложить врачу зарплату до 1700 рублей, то есть до 500 долларов в эквиваленте.

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