У флота Путина большие проблемы 7.12.2024, 16:20

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Морские БЭКи Украины эволюционировали.

Силы обороны Украины после перерыва возобновили удары по морским целям РФ безэкипажными катерами. И выяснилось, что за это время БЭКи были существенно усовершенствованы. Теперь они выполняют не только роль камикадзе.

Внимание на это обратил украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

ВМС Украины сегодня опубликовали кадры нового применения БЭКов по газовым вышкам в Черном море, захваченным российской армией. Видео продемонстрировало, что безэкипажные катера до сих пор в деле, как и турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Последние осуществляли сопровождение БЭКов, выполняя разведывательные функции с безопасного расстояния.

Второй нюанс даже более важен. Катера Украина смогла значительно модернизировать, оснастив их еще и дронами FPV.

«Если уж это было показано в видео, то об этом можно говорить… Морские дроны выступали не только как средство поражения, но и носитель других средств как наблюдения, так и поражения, а возможно, и как ретранслятор», - написал Коваленко.

По его мнению, такое усовершенствование беспилотных катеров грозит России большими проблемами. Оккупантам придется отбиваться уже от комбинированных атак и с воздуха, и с моря.

Для вышки в Черном море последствия такой атаки были чрезвычайно разрушительны.

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