В Сеть попал интересный тест на математический склад ума

В Сеть попал интересный тест на математический склад ума1
- 7.12.2024, 16:29
Испытайте себя.
Готовы проверить, насколько у вас развит математический склад ума? Математика — это не только цифры, но и логика, быстрота мышления и умение находить решения в стрессовых условиях, отмечает «Вокруг света».
Многие люди считают, что такие способности врождённые, но на самом деле их можно тренировать. Этот тест — идеальный способ узнать, насколько вы хороши в этом, причём всего за 25 секунд!
Сколько получится в примере?
Напишите свой ответ в комментариях.