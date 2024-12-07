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В Сеть попал интересный тест на математический склад ума

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  • 7.12.2024, 16:29
В Сеть попал интересный тест на математический склад ума

Испытайте себя.

Готовы проверить, насколько у вас развит математический склад ума? Математика — это не только цифры, но и логика, быстрота мышления и умение находить решения в стрессовых условиях, отмечает «Вокруг света».

Многие люди считают, что такие способности врождённые, но на самом деле их можно тренировать. Этот тест — идеальный способ узнать, насколько вы хороши в этом, причём всего за 25 секунд!

Сколько получится в примере?

Напишите свой ответ в комментариях.

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