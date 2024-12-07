закрыть
7 декабря 2024, суббота, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанина шокировало «щедрое» предложение в магазине

5
  • 7.12.2024, 16:40
  • 3,280
Минчанина шокировало «щедрое» предложение в магазине

Фотофакт.

Признавайтесь: вы любите скидки? Радует ли вас хотя бы небольшое, но все-таки уменьшение стоимости, пусть даже в несколько рублей? Готовы ли вы совершить незапланированную покупку, если видите горящий другим цветом ценник? А что, если вам предложат приобрести товар со скидкой… в одну белорусскую копейку? Поведетесь на такое щедрое предложение? А ведь именно такую акцию обнаружил читатель «Онлайнера» в одном из столичных магазинов.

Речь о супермаркете «Гиппо» на улице Городецкой. Именно здесь минчанин заметил на полке акционный товар — спред «Хуторской» (если вдруг не знаете, это растительный аналог сливочного масла). Упаковка весом 450 грамм была помечена яркой этикеткой с надписью «Суперцена»: вместо 4 рублей 60 копеек — 4,59! Выгода — целая копейка!

— Уже не первый раз вижу подобные предложения, — признался читатель. — Расчет на то, что покупатель, увидев «Суперцену», даже не посмотрит на размер этой самой «скидки».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский