Минчанина шокировало «щедрое» предложение в магазине 5 7.12.2024, 16:40

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Фотофакт.

Признавайтесь: вы любите скидки? Радует ли вас хотя бы небольшое, но все-таки уменьшение стоимости, пусть даже в несколько рублей? Готовы ли вы совершить незапланированную покупку, если видите горящий другим цветом ценник? А что, если вам предложат приобрести товар со скидкой… в одну белорусскую копейку? Поведетесь на такое щедрое предложение? А ведь именно такую акцию обнаружил читатель «Онлайнера» в одном из столичных магазинов.

Речь о супермаркете «Гиппо» на улице Городецкой. Именно здесь минчанин заметил на полке акционный товар — спред «Хуторской» (если вдруг не знаете, это растительный аналог сливочного масла). Упаковка весом 450 грамм была помечена яркой этикеткой с надписью «Суперцена»: вместо 4 рублей 60 копеек — 4,59! Выгода — целая копейка!

— Уже не первый раз вижу подобные предложения, — признался читатель. — Расчет на то, что покупатель, увидев «Суперцену», даже не посмотрит на размер этой самой «скидки».

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