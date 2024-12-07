Украинские десантники дали мощный отпор штурмовым группам РФ в районе Курахово
- 7.12.2024, 16:45
Их удалось обнаружить с помощью дронов.
Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово. Удалось ликвидировать почти 30 россиян, сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
«Десантники провели очередной обряд «обнуления» для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные украинскими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов», - говорится в сообщении.
По данным украинских ДШВ, в ходе одного боя военные сожгли две вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 были ранены.