Украинские десантники дали мощный отпор штурмовым группам РФ в районе Курахово 7.12.2024, 16:45

Их удалось обнаружить с помощью дронов.

Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово. Удалось ликвидировать почти 30 россиян, сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Десантники провели очередной обряд «обнуления» для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные украинскими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов», - говорится в сообщении.

По данным украинских ДШВ, в ходе одного боя военные сожгли две вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 были ранены.

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