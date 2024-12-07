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«Что же Лукашенко пообещал взамен?»

  • 7.12.2024, 16:59
  • 2,182
«Что же Лукашенко пообещал взамен?»

Белорусы жестко высказались о последних заявлениях диктатора.

Лукашенко попросил у Путина «Орешник». Белорусский диктатор хочет сам определять цели.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«А что же Лукашенко пообещал взамен?»

«Смешно, если бы не было так грустно».

«Союзники - это когда объединяются ради благого дела, а то, что у Путина и Лукашенко - называется подельники».

«Тебе бы этим «Орешником» по трясущемуся головешнику».

«Синепалый несёт в последнее время такой бред, что нет слов».

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