«Что же Лукашенко пообещал взамен?» 7.12.2024, 16:59

2,182

Белорусы жестко высказались о последних заявлениях диктатора.

Лукашенко попросил у Путина «Орешник». Белорусский диктатор хочет сам определять цели.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«А что же Лукашенко пообещал взамен?»

«Смешно, если бы не было так грустно».

«Союзники - это когда объединяются ради благого дела, а то, что у Путина и Лукашенко - называется подельники».

«Тебе бы этим «Орешником» по трясущемуся головешнику».

«Синепалый несёт в последнее время такой бред, что нет слов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com