На улицы Сеула вышли сотни тысяч человек 5 7.12.2024, 17:30

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Они требуют отставки президента Южной Кореи.

Сегодня, 7 декабря, парламент Южной Кореи не смог одобрить импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Это произошло в результате неявки депутатов правящей партии.

Парламент хотел объявить импичмент президенту из-за того, что 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении «чрезвычайного военного положения» в стране. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на Yonhap News.

Что известно об импичменте Юн Сок Йоля

Ранее законопроект об импичменте подали на пленарное заседание Национальной ассамблеи. Однако представители правящей партии «Сила народа», кроме депутатов Ким Е Джи, Ким Сан Ука и конгрессмена Ан Чхоль Су, не участвовали в голосовании.

Депутаты «Силы народа» начали покидать зал пленарного заседания Национального собрания перед вынесением на тайное голосование законопроекта об импичменте Юн Сок Йоля. В результате только 195 из 300 зарегистрированных депутатов приняли участие в голосовании. Для того, чтобы принять решение, не хватило 5 депутатских голосов.

В то же время Демократическая партия Кореи сообщила, что 11 декабря снова проведет специальную сессию Национального собрания, чтобы повторно рассмотреть законопроект об импичменте президента. Там также отметили, что неоднократно будут настаивать на этом.

- В этом процессе мы увидим, насколько антинародной и антигосударственной является партия «Силы народа», и как будет разоблачен лидер восстания в преступной деятельности, – заявил на пресс-конференции конгрессмен Ли Чжэ Мэн.

Лидер парламента Пак Чан Дэ добавил, что Демократическая партия «немедленно снова будет продвигать импичмент». Кроме этого, более 150 тысяч человек вышли на протесты в Сеуле с требованием отставки Йоля.

Протестующие держат в руках плакаты, а крупнейшая профсоюзная группа Южной Кореи заявила, что ее члены будут бастовать до тех пор, пока президент не уйдет с должности.

По данным Yonhap News, президент Южной Кореи заявил, что он «искренне сожалеет» о том, что объявил военное положение и вызвал беспокойство у граждан страны. Йоль сообщил об этом в телевизионном обращении за несколько часов до голосования в парламенте по его импичменту.

- Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, наверное, были очень удивлены, – сказал Йоль.

Он добавил, что ввел военное положение из-за отчаяния и заверил, что не будет избегать юридической и политической ответственности за это решение. Йоль также пообещал оставить все решения за своей партией, чтобы стабилизировать положение в стране.

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