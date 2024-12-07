«Диктатор выглядит смешным» 3 7.12.2024, 17:43

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Путин мечется, делая новые назначения.

Главой Курской области стал экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он будет заниматься так называемым «кризисным управлением». Так Путин объяснил новое назначение на пост губернатора Курской области.

Предыдущий глава региона — Алексей Смирнов — пробыл на посту всего 80 дней, сообщает FREEДОМ.

Российский диктатор Путин второй раз за год сменил губернатора Курской области. После того, как в мае глава региона Руслан Старовойт перешел на правительственную должность и возглавил Министерство транспорта РФ, его кресло занял заместитель Алексей Смирнов. В сентябре он победил на выборах губернатора. А сейчас увольняется якобы по собственному желанию. Хотя, по данным источников «Верстки», Смирнова отправили в отставку из-за так называемого «хаоса» в регионе, который возник после захода в область Вооруженных сил Украины.

«Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Александра Хинштейна. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля», — сообщило издание The Moscow Times в Telegram.

Хинштейн считается одним из самых влиятельных депутатов Госдумы России. Его авторству принадлежат такие законы, как обязательность указания статуса «террористической организации», «заземление» IT-компаний в России, запрет рекламы у нежелательных организаций. Проблемы, с которыми не справился его предшественник в Курской области, — недовольство и протесты переселенцев, а также конфликты с главами муниципальных образований.

«Переселенцы выходят на протесты из-за отказов в компенсации за потерянное имущество, а команда губернатора не смогла добиться увольнения проштрафившихся, с их точки зрения, муниципальных руководителей», — отмечает издание «Верстка».

«Людям нужны сертификаты. У нас все дома были очень хорошие, мы вкладывались туда по полной. Из дерева мало домов было, в основном — кирпичные добротные дома. Все в ожидании, но не думаю, что война скоро закончится. Как дальше быть людям, которые три месяца в этом небытии? Дайте нам сертификаты, мы начнем новую жизнь здесь и сейчас. Нам очень тяжело. Людям надо дальше жить, детям надо дальше жить», — сказала жительница г. Суджа Курской области Дарья, которую цитирует издание «Север.Реалии».

Кроме прочего, перед новоназначенным губернатором Путин поставил задачу восстановить регион. И это тогда, когда ВСУ продолжают контролировать почти тысячу квадратных километров Курской области, а россиянам так и не удается вернуть под контроль эти территории.

«Это невероятный политический удар. Диктатор, который пытается выглядеть постоянно страшным, сейчас выглядит смешным. Почти три года он повторяет, что у них не война, а «специальная военная операция». Повторяет, что «СВО» идет по плану, и вся его пропаганда работает в этом ключе. И сейчас и его союзники, и собственное население, и представители глобального Юга, с которыми он заигрывает, все задают вопрос: по какому плану «СВО» Вооруженные силы Украины оказались в Курской области”, — прокомментировал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

В боях в Курской области российские войска потеряли уже 20 842 человека, из них ликвидированы почти 8 тыс., а ранены более 12 тыс. Таковы данные главкома ВСУ Александра Сырского. Кроме того, в плен удалось захватить еще 717 россиян.

Цели и задачи операции ВСУ в Курской области четко определены — не допустить наступления россиян на Сумскую область.

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